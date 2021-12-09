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السيسي يستقبل ميقاتي في قصر الاتحادية في القاهرة

9 - ديسمبر - 2021
رئيسا وزراء لبنان ومصر (نجيب ميقاتي ومصطفى مدبولي)

رئيسا وزراء لبنان ومصر (نجيب ميقاتي ومصطفى مدبولي)

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إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في قصر الاتحادية في القاهرة في حضور رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي. وجرى على مدى ساعة وربع الساعة عرض العلاقات اللبنانية- المصرية والوضع في المنطقة.

وكان ميقاتي قد وصل الى القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر، وكان في استقباله في مطار القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقد اقيمت للرئيس ميقاتي مراسم الاستقبال الرسىمية ، فعزفت الموسيقى النشيد الوطني اللبناني والنشيد الوطني المصري، بعدها استعرض الرئيسان ثلة من التشريفات، ثم انتقلا الى القاعة الحكومية في مطار القاهرة.

ويضم الوفد اللبناني سفير لينان في مصر علي الحلبي والمستشار الدبلوماسي لميقاتي السفير بطرس عساكر، فيما ضم الوفد المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة حلمي السعيد.

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