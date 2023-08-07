الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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السيطرة التامة على النيران في الطابق السفلي لمستودع الاقمشة

منذ 32 دقيقة
حريق طريق المطار

حريق طريق المطار

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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان ،انه “لليوم الثامن على التوالي يستمر عناصر الدفاع المدني معززين بالآليات من مراكز متعددة وبمؤازرة فوج إطفاء الضاحية وفوج اطفاء بيروت، بعمليات الإطفاء داخل مستودع الاقمشة على طريق المطار.

وتمكنت الفرق العاملة هناك من السيطرة التامة على النيران في الطابق السفلي الأول، وتواصل العمل للسيطرة على النيران في الطابق السفلي الثاني واتمام عمليات التبريد لضمان عدم اندلاع النيران بشكل نهائي”.

كما تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير مكلفا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الاضرار التي نجمت عن الحريق في طريق المطار، بحضور النائبين امين شري وعلي عمار، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام، نائب رئيس بلدية برج البراجنة زهير جلول، قائد اطفائية بيروت العميد ماهر العجوز، مدير فوج اطفاء الضاحية حسين عبد الحسين كريم ومهندسين من نقابة المهندسين وخطيب وعلمي ومهندسي الهيئة.

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