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السيطرة على النيران في محمية تنورين

منذ 53 دقيقة
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عملت طوافة تابعة للجيش اللبناني على اخماد الحريق المندلع في محمية ارز تنورين، بعد تجدده خلال ساعات الليل، وتمكنت، بعدما تعاونت مع الدفاع المدني وابناء المنطقة الموجودين على الارض، من السيطرة على النيران، وعملت على تبريد البقعة المتضررة.

ومساء الأربعاء 31 آب، ناشد الأهالي والمسؤولون عن المحمية الجهات المعنية التدخل سريعًا قبل توسع رقعة النيران، مطالبين الجيش بإرسال طوافات لمحاصرة الحريق الذي بدأ يتجدد بقوة بسبب الرياح وخصوصا في الأماكن البعيدة والوديان الوعرة. وتداعى الأهالي للتوجه إلى المكان للمساعدة في إطفاء النيران.

من جهته، أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” ورئيس لجنة البيئة النائب “غياث يزبك” أنّ السيطرة أمس على النيران في محميّة أرز تنورين حصلت بطرق بدائيّة، قائلًا: “ناشدنا الجميع أنّ العملية غير مضمونة لأنّ البقعة فيها انحدار قويّ”.

وأضاف في حديث لـmtv: “الحرارة المرتفعة ساهمت في إبقاء النار تحت الرماد وعادت وتجدّدت مع الرياح وفرقة من المشاة في الجيش ستعمل على تحديد البقعة ومعالجة الحريق”.

وإذ رأى أنّه “يُفترض إجراء تحقيقات لمعرفة السبب الحقيقي وراء الحريق لأنّ السيناريوهات متعدّدة”، قال: “رغم أنّني لا أتبنّى أيًّا من الآراء المتداولة، إلا أنّه من حقّي التساؤل حول الموضوع خصوصاً وأنّ اشتعال النيران ليلاً كما حصل أمرٌ يدعو إلى الشكّ”.

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