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السيطرة على حريق شبّ في دار نيكولا جبران في الأشرفية

منذ 4 ساعات
إطفاء بيروت

إطفاء بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بأنه “حوالى الساعة 11:00 من تاريخ 02-10-2021، تلقت غرفة عمليات فوج إطفاء مدينة بيروت مكالمة هاتفية، مفادها أن حريقا شب داخل أحد المحال في منطقة الاشرفية شارع ترابو.

انطلقت فرقة من فوج الاطفاء الى المكان، وفور وصولها كانت سحب الدخان الكثيف المنبعث تغطي المكان، وتبين أن مصدرها دار نيكولا جبران للازياء، على الفور عمل رجال فوج الاطفاء بالسرعة اللازمة على مكافحة الحريق، وبعد عمل مضن وجبار استطاع رجال الفوج الولوج الى المكان والوصول الى مصدر النيران، حائلين دون امتدادها الى الأبنية المجاورة، وقد أشرف قائد فوج الاطفاء العقيد ماهر العجوز على سير عمليات الاطفاء التي استمرت لاكثر من ست ساعات تم بعدها السيطرة بشكل كامل على الحريق، وتقوم في هذه الاثناء فرق الاطفاء بعمليات التبريد لتأمين المكان منعا لتجدد الحريق، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات”.

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