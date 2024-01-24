السّبب الحقيقيّ وراء تأجيل اجتماع برّي وسفراء الدّول الخمس

أُلغي الاجتماع الذي كان منتظراً عند رئيس مجلس النواب نبيه برّي والذي كان من المفترض أن يجمع سفراء الدول الخمس، واستعيض عنه باجتماعات ثنائية عقدها سفيرا السعودية ومصر بشكل منفصل مع برّي، على أن تعود الجولة التي كان ينوي السفراء القيام بها على القيادات السياسية بعد حين.

وتشير مصادر عين التينة إلى أن لا أسباب سياسية لتأجيل الاجتماع، بل السبب الوحيد لوجستي مرتبط بمواعيد السفراء، لكن تم تحميل الموضوع أكثر من حجمه، وزيارتا سفيري مصر والسعودية كانتا إيجابيتين، ومن المرتقب أن يعود السفراء الخمسة ويواصلوا حراكهم فور ترتيب جداول مواعيدهم وتنسيق حراكهم.

وتتطرّق المصادر، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى جلسة الموازنة، وتتمنّى إقرارها في الجلستين من أجل استقامة الصرف والبدء بالعام الجديد وفق موازنة، رغم الملاحظات الموجودة لدى الكتل عليها، لأن البلاد في حالتها الحالية الاستثنائية تحتاج إلى انتظام ماليتها.