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الشؤون البيروتية والعامة بين سلام والصايغ

منذ 39 دقيقة
وزير الإقتصاد أمين سلام

وزير الإقتصاد أمين سلام

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عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام اجتماعاً مع عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب فيصل الصايغ لمناقشة بعض الامور والشؤون العامة لا سيما البيروتية منها.

وكانت فرصة للنائب الصايغ للدردشة مع الوزير سلام، وفق بيان المكتب الاعلامي للوزير، حول تفاصيل زيارته العاصمة الامريكية واشنطن ضمن الوفد النيابي اللبناني الذي زار مؤخرا اميركا للقاء بعض المسؤولين المتابعين للوضع في لبنان.

كما حمل النائب الصايغ بعض طلبات وتوصيات ابناء واهل بيروت للوزير سلام الذي وعد بدراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة اجتماعيا واقتصاديا في ما خص هذه الطلبات.

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