الشؤون العقارية تعلن مواعيد تسليم أوامر القبض وسندات الملكية

كشفت المديرية العامة للشؤون العقارية، اليوم الأربعاء 19 حزيران، عن مواعيد تسليم أوامر القبض وسندات الملكية.

وقالت المديرية في بيان لها، إن أمانات السجل العقاري في “بعبدا، الشوف، عاليه، كسروان، وجبيل”، ستقوم بتسليم الدفعة 12 من أوامر القبض الجاهزة والدفعة 13 من سندات الملكية الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وذلك يوم الجمعة 21 حزيران 2024.

وأوضح بيان المديرية أيضاً، أن أمانة السجل العقاري في المتن، فستقوم بتسليم الأوامر والسندات يوم الخميس 20 حزيران 2024، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً استثنائياً هذا الأسبوع. كما سيتم استلام طلبات البدل عن ضائع. للمعترضين: يمكن تبليغ أمانات السجل طيلة أيام الأسبوع واستلام طلبات إظهار الحدود.

وذكر الييان أيضاً أن أمانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 19- 20 و21 حزيران 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة، و تسليم جميع أوامر القبض الغير مدفوعة وجميع السندات الجاهزة، وتسليم الافادات العقارية واستلام طلبات اظهار الحدود.

وزاد أن امانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهاري الخميس والجمعة في 20 و21 حزيران جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة وتسليم الافادات العقارية وتسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة .

واوضح رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سوف يستقبل نهار الجمعة الواقع في 21حزيران 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وستقوم امانة السجل العقاري في كسروان وجبيل بتسليم الافادات العقارية.

وقال إن رئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الاولى و رئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الثانية سوف يستقبل نهار الخميس الواقع في 20 حزيران استثنائيا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا) جميع المراجعات فيما خص المعاملات المقدمة من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

وأما امانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل نهار الخميس الواقع في 20 حزيران استثنائيا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا) طلبات الافادات العقارية وسوف يتم تسليمها الاسبوع الذي يلي وسوف تستقبل جميع المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات او صور عن نظام الملكية الخ…..

وحددت المديرية آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه – الشوف)

محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)

وذكر البيان في ختامه أن مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل