بالفيديو ـ الشارع يشتعل مجدداً بعد توقيف ويليام نون... إليكم التفاصيل

قطع عدد من المحتجين طريق الصيفي باتجاه الدورة تضامناً مع وليم نون، كما تم قطع المسلك الشرقي لأوتوستراد كفرعبيدا بالإطارات المشتعلة.

وحضر مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” لتغطية هذا الحدث.

يذكر أنه أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، بناء على اشارة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده، الناشط وليم نون على خلفية عبارة تلفظ بها أثناء مداخلة تلفزيونية له.

وحضر الى محيط فرع أمن الدولة في الرملة البيضاء حيث يوجد نون، عدد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ وطالبوا بإطلاق سراحه فورا.

كما وحضر النائب ملحم خلف، مع مجموعة من المحامين، إلى فرع أمن الدولة لمتابعة قضية نون.

ودعا الاهالي الى اطلاق نون أو فليوقفوهم كلهم الى جانبه، منتقدين اهتمام “السلطة بكم لوح قزاز”، في مقابل عدم الحفاظ على دماء الشهداء.

وتوعد الأهالي بمزيد من التصعيد، قائلين: “كلّنا وليم”.