الشامي لسفير فرنسا: نتمنّى مواكبة عملية الإصلاح في لبنان

التقى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، سفير فرنسا الجديد أيرفيه ماغرو، وتناول البحث الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها لبنان والعلاقة مع صندوق النقد الدولي ونتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها فريق الصندوق إلى لبنان.

الشامي شكر فرنسا على “اهتمامها الدائم بلبنان”، متمنيًا على السفير “التواصل الدائم لمواكبة عملية الإصلاح، والتي وإن تعثرت في الفترة الأخيرة ولكن ليس هناك من بدائل وطرق أخرى لوضع لبنان على سكة التعافي”.

واتفق الفريقان على مواصلة الاتصال والتعاون لما فيه مصلحة لبنان.