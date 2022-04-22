الشامي من واشنطن: الهدف من الاجتماعات التنسيق والسعي لتأمين الدعم للبنان

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي اجتماعات مكثفة في واشنطن، بدأها مع صندوق النقد الدولي ومع مديره التنفيذي ومع اقسام عدة في الصندوق منها القسم القانوني وقسم الشرق الاوسط. وكان له اجتماعات مع المدير التنفيذي للبنك الدولي ومع الاتحاد الاوروبي والـifc .

كما عقد اجتماعات في وزارة الخزانة الاميركية وفي وزارة الخارجية الاميركية ومع نائبة رئيسة البنك الدولي المهتم ايضاً بلبنان وسيكون له اجتماع أخير مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا غيرغوفا.

وقال الشامي في حديث للـLBCI: “الهدف من هذه الاجتماعات كان التنسيق والسعي لتأمين الدعم للبنان بعدما تم الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد ومع الدول المانحة مثل الفرنسيين والاتحاد الاوروبي والاميركيين”.

واكد أنه “لمس دعماً كبيراً للبنان بعدما حصل اتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد ولكن كل المجتمع الدولي ينتظر من لبنان الاجراءات المطلوبة لاسيما الاجراءات المسبقة كي تبرهن السلطة اللبنانية انها جدية في البرنامج الاصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .”

واشار الشامي الى أنّ “جميع من التقاهم شددوا على ضرورة ان يبرهن لبنان انه جدي بانجاز كل القوانين المطلوب اقرارها في مجلس النواب كي يصبح البرنامج نهائياً ويصل الى المجلس التنفيذي لادارة الصندوق”.

واوضح: “القوانين المطلوب من لبنان اقرارها هي: مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب ان ترسله قبل الانتخابات، انجاز هذه القوانين الثلاثة من شأنه اعطاء اشارة مهمة للدول المانحة للمباشرة ببرنامج دعم لبنان”.