الشامي: موازنة 2024 ليست إصلاحية

أعلن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أنه “حتى الآن موازنة ٢٠٢٤ ليست إصلاحية فالخطوات المتعلقة بالإصلاح لم تناقش بعد ونحن بحاجة الى دولارات”.

ويدرس مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2024، وذلك بعد أن أُحيل اليه من قبل وزارة المالية.

ولأول مرة منذ سنوات طويلة، يأتي مشروع موازنة لبنان لعام 2024 في التوقيت الصحيح، حيث أعلنت وزارة المالية أنّ إحالتها للمشروع الى مجلس الوزراء بهذا التوقيت، يأتي التزماً منها بالمهل القانونيّة، المتعلقة بتاريخ إقرار الموازنات الّتي حدّدها الدستور اللبناني، وهو ما اعتبره المراقبون خطوة إصلاحية إيجابيّة، مقارنة بكثير من السنوات السابقة التي كانت الموازنات تدرس وتقرّ بعد انقضاء المهلة الدستورية.