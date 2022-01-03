"الشتوية راجعة"

لا يزال طقس متقلب يؤثر على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة مع عودة الاستقرار التام يوم الخميس.

وتشير التوقعات الى عودة الطقس الشتوي بعد العاشر من الشهر الحالي.

طقس اليوم الاثنين:

٢- الجو: مشمس وبارد

٣- الرياح: غربية ضعيفة

١٥ – ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

طقس اليومين المقبلين:

– الثلاثاء: طقس متقلب يتحول الى غائم مع احتمال ٤٠٪ لتساقط امطار محلية فيما الحرارة ترتفع قليلا وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٩ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٣ درجات وبقاعا بين ٦ و١٣ درجات، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

– الأربعاء: طقس متقلب غائم مع احتمال ٤٠٪ لتساقط امطار محلية فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٩ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٣ درجات وبقاعا بين ٦ و١٣ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.