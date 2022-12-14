الشتوية رجعت.. أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً غائماً إلى غائم جزئيًّا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل ومن دون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية. يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، على أن يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر وتنحسر الأمطار ليستقر اعتباراً من المساء.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيًّا تؤثر تدريجياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، ويتحوّل الطقس إلى متقلب وممطر أحياناً حتى ظهر غد الخميس حيث يستقر تدريجياً وتسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع اعتباراً من يوم الجمعة. معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 إلى 21 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، تشتد غزارتها اعتباراً من الظهر خصوصاً في المناطق الساحلية مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما يتوقع تساقط حبات البرد شمالا، ونحذر من تشكل السيول أحياناً، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر.

الخميس: غائم الى غائم جزئيًّا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل ومن دون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية. يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، على أن يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر وتنحسرالأمطار ليستقر اعتباراً من المساء.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل.

– الحرارة على الساحل من 15 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و50 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,34.

– ساعة غروب الشمس: 16,30.