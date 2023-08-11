الشدياق: للاهتمام بالأمور الإدارية في تلفزيون لبنان بدلًا من التركيز على النقابة ورئيستها

علقت رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ميرنا الشدياق، رداً على ما اورده وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أنه “حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس- الجمعة، تواصل معنا المكلفون من قبلكم (لعدم تواصلكم معنا) وقد قدمنا اقتراحا مطالبين الا يتوقف البث، وفور تسديد بعض من مستحقاتنا الموجودة في المصرف نعلق الاضراب المفتوح”.

ولفتت الشدياق، في بيان، الى “أننا بادرنا بإجتماع لاصدار بيان بتعليق الاضراب ولكن لم يكن هناك اي جواب من قبل المعنيين واتى الجواب صباحا بإيقاف البث”.

وأوضحت أنه “بالنسبة لصفة حديثة العهد بالعمل النقابي فيجب ان يسأل عنها من لا يعرف ان القرارات النقابية تتخذ بالاجماع او بالاكثرية ولا تأخذه النقيبة منفردة وبدل التركيز على النقابة ورئيستها الذين يسعون جاهدين لتحقيق مصالح الموظفين والتلفزيون على حد سواء كان بالاجدر الاهتمام بالامور الادارية التي تنصف الموظفين بحقوقهم وبذلك تنتفي الحاجة الى الاضراب اصلا”.