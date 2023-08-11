الجمعة 24 محرم 1445 ﻫ - 11 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشدياق: للاهتمام بالأمور الإدارية في تلفزيون لبنان بدلًا من التركيز على النقابة ورئيستها

منذ 13 دقيقة
تلفزيون لبنان

تلفزيون لبنان

A A A
طباعة المقال

علقت رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ميرنا الشدياق، رداً على ما اورده وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أنه “حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس- الجمعة، تواصل معنا المكلفون من قبلكم (لعدم تواصلكم معنا) وقد قدمنا اقتراحا مطالبين الا يتوقف البث، وفور تسديد بعض من مستحقاتنا الموجودة في المصرف نعلق الاضراب المفتوح”.

ولفتت الشدياق، في بيان، الى “أننا بادرنا بإجتماع لاصدار بيان بتعليق الاضراب ولكن لم يكن هناك اي جواب من قبل المعنيين واتى الجواب صباحا بإيقاف البث”.

وأوضحت أنه “بالنسبة لصفة حديثة العهد بالعمل النقابي فيجب ان يسأل عنها من لا يعرف ان القرارات النقابية تتخذ بالاجماع او بالاكثرية ولا تأخذه النقيبة منفردة وبدل التركيز على النقابة ورئيستها الذين يسعون جاهدين لتحقيق مصالح الموظفين والتلفزيون على حد سواء كان بالاجدر الاهتمام بالامور الادارية التي تنصف الموظفين بحقوقهم وبذلك تنتفي الحاجة الى الاضراب اصلا”.

 

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري
    المكاري: الاستمرار بالإضراب في تلفزيون لبنان ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور
    أسامة سعد
    سعد: لمعالجة ما حدث في مخيم عين الحلوة
    فرنجية والراعي
    فرنجية: المرحلة خطيرة وتحتاج إلى الهدوء

    الأكثر قراءة

    انقلاب شاحنة في الكحالة
    فيديو وصور.. مسلحو حزب الله يطلقون نيران أسلحتهم على أهالي "الكحالة"!
    ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
    ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
    عناصر أمنية قرب شاحنة الكحالة
    غزوة الكحالة.. تفاصيل أحداث الموت التي اندلعت بسبب شاحنة سلاح حزب الله