الشرطة السياحية تقفل 9 مؤسّسات بالشمع الأحمر

سطرت الشرطة السياحية 18 محضر ضبط في اليومين الماضيين بحقّ مؤسّسات سياحية مخالفة، وأقفلت 9 من بينها بالشّمع الأحمر.

وأشارت في بيان إلى أن “حصيلة المحاضر في الأسبوعين الأخيرين وصلت إلى 86 محضر ضبط من ضمنها 15 إقفال بالشمع الأحمر، بحيث أنّ صحّة المواطن والأمن الصحي لمجتمعنا تبقى أولويّة بالنسبة إلينا ولا يمكن التساهل أو الاستخفاف بها”.

كما ذكّرت أنّها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، وبناءً على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات تحت الرقم 1415 بتاريخ 16/12/2021، “ستؤازر عناصر الشرطة السياحية عناصر قوى الأمن الداخلي في القطاعات الأخرى، وكل الأجهزة الأمنية المعنية بهذا الأمر، مع التشدّد بصورة استثنائية مساء اليوم وإقفال أيّة مؤسسة مخالفة، حيث ستتعرض المؤسسة إلى إخلاء الروّاد منها في حال وجود مخالفة لقرارات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وطلبت من المواطنين الالتزام بالشروط والمعايير الوقائية حفاظاً على صحتهم وصحة مجتمعهم، علماً بأنّ الوزارة ستقوم بنشر لائحة بأسماء المؤسسات السياحية المخالفة كافة في وقت قريب”.

إلى ذلك، تمنّت الوزارة في ختام بيانها لجميع اللبنانيين والمواطنين والسيّاح في لبنان “أعياداً مجيدة وأن ينعم الله على الجميع بالصحة وبراحة البال والإستقرار في العام الجديد”.