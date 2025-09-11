الشرق الأوسط: قاسم «يشوّش» على تنفيذ خطة حصرية السلاح

جاء في صحيفة “الشرق الأوسط”: شوّش أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم على الاندفاعة الحكومية لتنفيذ «حصرية السلاح»، بالقول إنه «لا مجال لأي نقاش خارج استراتيجية الأمن الوطني، وهي الطريق الوحيد للحل»، منتقداً في الوقت نفسه الحكومة اللبنانية، قائلاً إن «أولوية الحكومة الآن أن تحقق السيادة عبر إخراج إسرائيل من المواقع التي تحتلها في جنوب لبنان».

ويأتي تصريح قاسم غداة تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام، أن إقرار «استراتيجية الأمن الوطني» (وليس الاستراتيجية الدفاعية وفق مصطلح «حزب الله») لا يتم عبر الحوارات، وأن الحكومة لن تتراجع عن القرارات التي اتخذتها لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية اللبنانية، وذلك بعد ترحيب الحكومة بخطة الجيش القاضية بسحب السلاح من كامل الأراضي اللبنانية على مراحل.

وتبدأ خطة الجيش بسحب السلاح، من جنوب الليطاني، بمهلة زمنية تمتد لثلاثة أشهر، فيما تقضي الخطة بمنع نقل الأسلحة بتاتاً، من دون جدول زمني حاسم للانتهاء من تنفيذ الخطة على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي مقابل الانتقادات للحكومة، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: «نحن نقوم بواجباتنا، والجيش منتشر في الجنوب، وأولاد الجنوب يعرفون هذا الأمر»، وتابع: «بإمكانياته المحدودة، يحقق الجيش إنجازات كبرى، ويقوم بتنفيذ خطته وسيواصل ذلك، وكل القوى الأمنية تقوم بواجباتها». وأضاف: «نتوقع أن نلحظ دفعاً قضائياً جديداً عقب تسلم المدعين العامين مهامهم إثر انتهاء العطلة القضائية، منتصف هذا الشهر. ذلك أن الأمن والقضاء يسيران معاً». «وإذ أشار رئيس الجمهورية إلى الانفتاح على لبنان من قبل الدول العربية والأجنبية، فإنه أكد أن حركة وفود هذه الدول بهدف مساعدة لبنان من خلال الاستثمارات ستظهر نتائجها مع الوقت».