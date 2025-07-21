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"الشرق الأوسط" نعلن عن تعديلات جديدة في رحلاتها

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2025 4:44 مساءً
شركة طيران الشرق الأوسط

شركة طيران الشرق الأوسط

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية (MEA)، في بيان جديد، عن تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات الدولية، وذلك لأسباب تشغيلية خلال الفترة الممتدة بين السبت 26 تموز 2025 والأربعاء 30 تموز 2025.

وجاء في البيان: “عطفاً على البيان السابق الصادر بتاريخ 18 تموز 2025، المتعلّق بتعديل مواعيد الرحلات حتى تاريخ 25 تموز، تُعلم شركة طيران الشرق الأوسط جمهور المسافرين بأنه، ولأسباب تشغيلية خارجة عن إرادتها، ستُعدّل مواعيد بعض الرحلات من وإلى باريس، نيس، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة، أكرا – أبيدجان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 ولغاية 30 تموز 2025”.

وأوضح البيان أنّ التعديلات تشمل تقديم أو تأخير مواعيد بعض الرحلات الجوية، مشيراً إلى أن الجداول المحدثة متوفرة ضمن القنوات الرسمية للشركة، وهي:

الموقع الإلكتروني: www.mea.com.lb

البريد الإلكتروني: [email protected]

مركز الاتصال عبر الأرقام التالية:

• الخط الأرضي: ‎01-629999

• الخط الساخن: ‎1320 و1330 (من أي هاتف أرضي أو خلوي، دون أي كلفة إضافية)

• الخطوط الخلوية: ‎81-477905 / ‎81-477906 / ‎81-477907 / ‎81-477908

وأكدت الشركة حرصها على توفير أفضل خدمة ممكنة للمسافرين بالرغم من هذه التعديلات، مشيرةً إلى أن فريق الدعم في مركز الاتصال مستعد لتقديم المعلومات اللازمة والمساعدة في تعديل الحجوزات بما يتناسب مع الجداول الجديدة.
 

 

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