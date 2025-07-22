الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرق.. باراك: لا ضمانات بلجم إسرائيل ولا عواقب على لبنان

منذ ساعة واحدة
المبعوث الأميركي ​توماس باراك​

المبعوث الأميركي ​توماس باراك​

A A A
طباعة المقال

لم تقدم الزيارة الثالثة للمبعوث الاميركي توماس باراك الى بيروت، والتي قد تكون الاخيرة وفق المعلومات، جديدا يمكن التعويل عليه، إن من ناحية لبنان الذي سلّمه مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به.

وقد خلت من اي جداول زمنية وخطوات عملية على صعيد تنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة وتمسكت بضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي الجنوبية التي تحتلها، او من جانب واشنطن التي كرر باراك باسمها مواقف قديمة ممجوجة في شأن حزب الله واسرائيل ودور بلاده، مؤكدا ان مسألة نزع سلاح حزب الله داخلية وان واشنطن تريد مساعدة لبنان وان لا ضمانات لتقديمها لبيروت وايضا ان بلاده لا يمكنها ارغام اسرائيل على شيء. وقال براك انه في حال لم يتم تحقيق ذلك فانه لن تكون هناك عواقب بل خيبة امل اميركية

اما الجديد الوحيد بحسب ما اكدت مصادر معنية لـ”المركزية” فتشديد الموفد الاميركي امام من التقاهم من مسؤولين امس على ضرورة الانتقال من النظري الى المرحلة التنفيذية ان بالنسبة لحصر السلاح بيد الدولة او الشروع في الاصلاحات. غير ان حزب الله لا يبدو في هذا الوارد ما دام نوابه وقيادته ومجمل المسؤولين فيه يعلنون جهارا رفض تسليم السلاح وهم ابلغوا كبار المسؤولين في الدولة انهم غير معنيين بما يحمله برّاك.

    المزيد من أخبار لبنان

    المبعوث الأميركي ​توماس باراك​
    توماس باراك: لقاءاتنا في بيروت بنّاءة… ولم أتحاور مع حزب الله
    عناصر من الجيش اللبناني
    الجيش: مقتل مطلق نار خلال دهم في عمشيت بعد تبادل لإطلاق النار
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    بري دعا إلى جلسة عامة لدرس طلب رفع الحصانة عن بوشكيان

    الأكثر قراءة

    محطة محروقات - تعبيرية
    خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!
    طقس لبنان
    تحضروا لكتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تضرب لبنان!
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمبعوث الاميركي السفير توماس باراك
    لبنان يتأهب.. محادثاتٌ مصيريّة وأسبوعٌ حرج