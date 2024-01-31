الأربعاء 19 رجب 1445 ﻫ - 31 يناير 2024 |
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الشركات المستوردة للنفط تلتزم الإضراب.. والمحطات تعمل حتى نفاد الوقود!

منذ 8 دقائق
إحدى محطات المحروقات

إحدى محطات المحروقات

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أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، الالتزام بالإضراب اليوم، والتوقف عن استيراد وتسليم المحروقات، إلى حين التراجع عن المادة التي أقرّت على غفلة من النواب في الموازنة، والتي تقترح ضريبة استثنائية تبلغ 10 في المئة على مجمل أرباح الشركات المستوردة.

وإذ أكد شماس في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ المحطات اليوم تعمل بشكل طبيعي وتستقبل المواطنين حتى نفاد الكميات الموجودة لديها، أوضح أنّ العمل جارٍ منذ السبت مع المسؤولين، لبلورة انعكاسات هذا القرار وإمكانية الرجوع عنه، تمهيدًا لإعادة فتح أبواب الشركات المستوردة.

شماس شدد على أنّ الشركات المستوردة دفعت الضرائب المفروضة عليها عندما كانت الدولة تدعم الدولار، مشيرًا إلى أن المواطن هو من استفاد أولًا من الدعم ومن غير المقبول فرض ضرائب إضافية على الشركات.

وكان ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، أكد أنّ مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة.

وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة للنفط، قال أبو شقرا لـ “أم تي في”: نتمنى على المسؤولين التجاوب معهم ليصل كلّ صاحب حقّ على حقّ، فالمواطن لا ينقصه إشاعات خصوصًا مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير.

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