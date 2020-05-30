الشعار بعد لقائه دريان: تمنيت عليه قبول اعتذاري من مهام إفتاء طرابلس

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي قال بعد اللقاء:

“تشرفت بزيارة سماحته وتناولت معه مجموعة من القضايا الإسلامية التي لها علاقة بطرابلس والشمال والجهد الكبير التي قامت به دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا والبطالة بتقديم المساعدات المتعددة الى جميع مناطق الشمال، وشكرنا سماحته على اهتمامه الخاص بطرابلس التي تعاني الكثير من الحرمان، وتناول البحث أوضاع دائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس المالية والإدارية” .

أضاف: “تمنيت على مفتي الجمهورية قبول اعتذاري من مهام إفتاء طرابلس رغم إصراره على الاستمرار في مهامي، وشكرت سماحته على الثقة التي أولاني إياها بالتمديد من قبل، وتمنيت التوفيق لأمين فتوى طرابلس الشيخ محمد إمام في استلام مهام إفتاء طرابلس لحين إجراء الانتخابات في الوقت القريب العاجل”.