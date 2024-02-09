السفير المصري من معراب: اللجنة الخماسية ملتزمة بمساعدة لبنان

عرض رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع في معراب مع السفير المصري علاء موسى لمستجدات لبنان والمنطقة، في حضور المستشار في السفارة مصطفى محروس، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وروجيه راجح.

ووصف موسى الاجتماع بـ”الطيب والمهم جدا”، وأعرب عن حرصه على “لقاء الدكتور جعجع لأننا كلجنة خماسية عزمنا القرار على التقاء مختلف القوى السياسية لتبادل الآراء والأفكار بشأن ما يجب القيام به في الفترة المقبلة”.

وشدد على أن “اللجنة الخماسية ملتزمة مساعدة لبنان للإنتهاء من مسألة الفراغ الرئاسي”، ولفت إلى أن ما سمعه من جعجع “تأكيدات بأنه يسعى أيضاً في هذا الإتجاه ويرغب فيه وسيعمل في الفترة المقبلة على الوصول إلى أمر جيّد يساعد على إنجاز هذا الإستحقاق في أسرع وقت”.

وأشار إلى أنه في الفترة المقبلة سيلتقي باقي القوى والكتل السياسية للتداول في السياق نفسه. وختم: “أتمنى أن أتلقى منهم رسالة مشابهة لتلك التي استمعت إليها من الدكتور جعجع، وبإذن الله الفترة المقبلة تعد بأمور جيّدة للبنان”.