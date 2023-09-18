الشكاوى تتزايد.. أسعار أغلى من الـ Menu وسعر الصرف بـ100 ألف!

أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، أنّ “الشكاوى كثُرت في الآونة الآخيرة وآخرها ما حصل في مطاعم منطقة الزيتونة باي، والتي تعتمد سعر صرف بقيمة مئة ألف أو خمسة وتسعين ألفًا، بخلاف سعر صرف المعتمد في السوق والذي تبلغ قيمته تسعة وثمانين ألفًا”.

أبو حيدر أشار عبر “لبنان الكبير”، إلى أنّ “اللافت أنهم عرضوا ورقة جدول الأسعار على وزارة السياحة وصدّقوها، إلا أنهم يعتمدون أسعارًا أغلى بكثير من تلك الموجودة على الـMenu، وهذا تحديدًا مخالفة استدعت من الجهات المعنية تسطير محاضر بحقهم وإحالتهم بصورة مباشرة على القضاء المختص هم وأمثالهم”.

وأوضح أبو حيدر أن “جودة المواد والسلع التي يستهلكها أي مطعم لا علاقة لها بتاتًا بما يدور، بل المشكلة تكمن في عرضهم جدول الأسعار على وزارة السياحة ومخالفتهم له”، قائلًا “عم يحطوا أسعار ويبيعوا بأسعار ثانية، وعم يبيعوا دولارهم على سعر المئة ألف، يعني ما خص الجودة أبدًا”.