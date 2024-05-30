الشميطلي ممثلاً لبنان في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

نظراً لمشاركة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب بأعمال مؤتمر بروكسل حول النازحين السوريين، مثّل لبنان الامين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي انعقد في بكين في ٣٠ أيار الجاري على رأس وفد ضمّ سفيرة لبنان لدى جمهورية الصين الشعبية ميليا جبّور والسكرتير الاول في السفارة منصور شيا والدبلوماسية في الادارة المركزية ساره نصر.

وصدر عن الاجتماع المذكور إعلان بيجينغ الذي تضمّن فقرة كاملة حول دعم لبنان والتضامن معه في كافة القضايا والتحديات التي يواجهها بما في ذلك الاعتداءات الاسرائيلية على سيادته وأمنه واستقراره مع التأكيد على وجوب ممارسة الضغوط لحمل اسرائيل على الانسحاب الى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا والالتزام بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١،

كما صدر عن الاجتماع الذي افتتحه الرئيس الصيني شي جين بينغ بيان مشترك بين الدول العربية والصين حول القضية الفلسطينية، كما وتمّت المصادقة على البرنامج التنفيذي للمنتدى والمتضمّن المشاريع العربية الصينية المزمع انجازها خلال فترة ٢٠٢٤ – ٢٠٢٦.

وكان الشميطلّي استهلّ زيارته الى بكين بالحضور الى الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي التابعة لوزارة الخارجية الصينية حيث التقى بمديرها ووقّعا بناء لموافقة مجلس الوزراء وتفويضه على إتفاقية تتيح لمجلس الانماء والاعمار الحصول على هية مالية صينية لصالح تمويل مشاريع محدّدة يقوم بتنفيذها.