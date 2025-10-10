الشيباني بعد لقائه سلام: العلاقة مع لبنان ستنتقل إلى مرحلة جديدة بعيدة عن "التوترات السابقة"

زار وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني السراي الحكومي، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وتمّ خلال اللقاء البحث في أبرز الملفات المشتركة بين البلدين.

وفي تصريح بعد الاجتماع، أعلن الشيباني أنّه تم تحقيق تقدّم كبير جداً في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية، مؤكداً أنّ المرحلة المقبلة ستشهد نتائج ملموسة في هذا الشأن.

وأشار الوزير السوري إلى أنّ المباحثات تناولت أيضاً ضرورة ضبط الحدود اللبنانية – السورية بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، إضافةً إلى بحث ملف النازحين السوريين وسبل معالجته.

كما لفت الشيباني إلى أنّ الجانبين أكّدا أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، مشدداً على ضرورة عقد لجان تقنية واقتصادية مشتركة بهدف تنشيط الاستثمار وتحريك العجلة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.

كما أكد الشيباني أن زيارته اليوم إلى لبنان “تاريخية” وأكد أن العلاقة مع لبنان ستنتقل إلى مرحلة جديدة بعيدة عن “التوترات السابقة”.

وكشف الوزير السوري عن “فتح صفحة جديدة بين البلدين قائمة على التعاون والتفاهم”، معرباً عن أمله في أن “تكون هناك زيارات متبادلة على مستوى رسمي إلى دمشق في المرحلة المقبلة”.