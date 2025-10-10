الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
الشيباني في بيروت... وتشديد على أهمية معالجة هذا الملف

منذ ساعتين
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

يحلّ وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ضيفاً على بيروت اليوم، في أول زيارة لمسؤول سوري رفيع منذ سقوط نظام بشار الأسد، تلبية لدعوة وزير الخارجية يوسف رجي. ووفق بيان الخارجية اللبنانية، “سيزور الشيباني أيضاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام”.

وعلمت جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن الشيباني سيبحث في العلاقات اللبنانية السورية والملفات العالقة بين البلدين. وسيتصدر ترسيم الحدود مع لبنان وقضية السجناء السوريين جدول زيارة وزير الخارجية السورية.

وفيما كشفت مصادر “الأنباء” أنّ ملف الموقوفين السوريين يُعرقل استنهاض العلاقات اللبنانية السورية، توقّفت تلك المصادر عند أهمية معالجة هذا الملف، لفتح الطريق أمام تعاون جدي ينتج عنه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا.

