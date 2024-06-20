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الشيخ الرفاعي: سيناريو الحرب الشاملة سقط اليوم بضربة الخطاب القاضية

منذ ساعة واحدة
المستشار في العلاقات الديبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي

المستشار في العلاقات الديبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي

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علّق المستشار في العلاقات الديبلوماسية في “تجمع علماء عكار” الشيخ مؤمن مروان الرفاعي، في بيان بإسم التجمع على كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، معتبرا أنه “أعاد بقوة المقاومة العدو الصهيوني مُجبراً إلى قواعد الإشتباك، وأن سيناريو الحرب الشاملة سقط اليوم بضربة الخطاب القاضية”.

وأضاف: “ان الهدهد المقاوم الذي أربك العدو ووضع المنطقة بالأمس في موقع الترقب والمتابعة، أفهم العدو أن لدى حزب الله الكثير من المفاجآت التي ستحول مغامرة الحرب الشاملة إلى حرب وجود بالنسبة للكيان الموقت اسرائيل إن شاء الله”.

ختم: “من هنا نؤكد لنصرالله، أننا معه وسنكون جنوداً مجندين للدفاع عن لبنان وفلسطين والمستضعفين، وحيث يجب أن نكون سنكون”.

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