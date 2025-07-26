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الشيخ بهاء الحريري ينعى زياد الرحباني: برحيله نفقد صوتاً حراً وأسلوباً فنياً استثنائياً

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2025 12:29 مساءً
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

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تقدم الشيخ بهاء الحريري بالتعازي لعائلة الفنان الراحل زياد الرحباني واصفاً إياه بأيقونة الفن والمسرح والموسيقى في لبنان والعالم العربي.

وقال الحريري عبر منصة إكس:

“بكل الحزن والأسى تلقّينا خبر رحيل الفنان الكبير زياد الرحباني، أيقونة الفن والمسرح والموسيقى في لبنان والعالم العربي.
برحيله نفقد صوتاً حراً وأسلوباً فنياً استثنائياً شكّل وجدان أجيال كاملة، وترك إرثاً خالداً سيبقى حياً في قلوب محبّيه.

تعازينا لعائلته الكريمة ولكل من أحب فنه وإبداعه”.

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