الشيخ عبد الخالق: لإنزال أشد العقوبات بقاتلي الكوكاش

صدر عن الشيخ راجح عبد الخالق الببان الآتي: “إثر الجرائم المتكاثرة نتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام من قيادة الجيش اللّبناني، ضباطاً وأفراداً وعناصر، ومديرية المخابرات بكافة فروعها، ومكاتبها وقوى الأمن الداخلي، وشعبة المعلومات، والشرطة القضائية، وكافة الأجهزة القضائية والأمنية، على جهودهم الجبارة في كشف وتوقيف الفاعلين في جريمة قتل المغدور المربي الأستاذ ياسر الكوكاش.

فمن اللحظة الاولى لحصول هذه الجريمة الشنيعة كنا على ثقة بقدرة الدولة وأجهزتها على كشف جميع المتورطين.

كما نشكر ونتقدم بالامتنان من كافة القيادات السياسية والروحية في الجبل، ومن مشايخنا الأفاضل، والصديق الشيخ حمزة الكوكاش، رجل الحكمة والعقل الراجح وحامل لواء الخير والصلح والإصلاح، والمختار الصديق فوزي عماد الخلوق المحترم صاحب الوعي والحكمة، والكلمة الجامعة على لم الشمل والوفاق ووأد الفتنة وأهلنا الأعزاء، وكل من تعاون من الفعاليات الحزبية والاجتماعية في بلدة العزونيه الكرام، على حكمتهم وتحكيم لغة العقل والوعي وتفويت الفرصة على العابثين بالأمن.

هذا ولا يفوتنا أن نطلب من الدولة اللبنانية، وبعد الكشف عن تفاصيل الجريمة، إنزال أشد العقوبات بالفاعلين ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

ختاما، نسأل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وأن يعمّ الرخاء بلدنا الحبيب وتنتهي سلسلة الجرائم العبثيّة.

وإنا لله وإنا الله راجعون”.