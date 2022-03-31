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“الشيعي الأعلى” يلتمس هلال رمضان في هذا اليوم

منذ 10 ساعات
تحري هلال رمضان

تحري هلال رمضان

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دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، “المؤمنين إلى استهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام غروب يوم السبت الموافق 2/4/2022 م”.

وأضاف, “فعلى كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس سماحة الشيخ الخطيب اجتماعا علمائيا في مقر المجلس عند الساعة 30: 7 من مساء يوم السبت، يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق اللبنانية ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر رمضان من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان”.

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