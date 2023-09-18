الصادق: اسم قائد الجيش غير بعيد عن مزاج "اللجنة الخماسية"

رأى النائب وضاح الصادق أنّ الزيارة الأخيرة للمبعوث الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى لبنان، أتت بالشكل استكمالًا للمساعي الفرنسية العاملة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، أما في المضمون فقد أتت مختلفة عن سابقتيها، بحيث حاول لودريان تظهير مهمته ومساعيه على أنهما ضمن مدار اللجنة الخماسية، وملتزمة بما صدر عنها في بيانها الأخير، فتميزت زيارته بالتالي بسحب كل من سليمان فرنجية وجهاد أزعور من السباق الرئاسي نظرًا لانعدام حظوظهما في وصول أي منهما إلى قصر بعبدا.

ولفت الصادق في تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية” إلى أن المطلوب بعد زيارة لودريان، تلاقي الفرقاء اللبنانيين ليس على طاولة الحوار التي أغرقت لبنان خلال السنوات الأخيرة في مستنقع الفراغ على كل المستويات إضافة إلى الشلل والتعطيل، إنما ضمن مداولات ومناقشات نيابية، قوامها الأطر الدستورية، وتحت قبة البرلمان، وتحديدًا خلال جلسات إنتخاب الرئيس.

وعمّا إذا أصبح قائد الجيش جوزاف عون نتيجة سقوط التداول باسمي فرنجية وأزعور الأوفر حظًا للوصول إلى قصر بعبدا، أشار الصادق إلى أنّه بالأساس عدم الاحتكام إلى الدستور والقوانين يعزز حظوظ قادة الجيش بالوصول إلى السدة الرئاسية كحل بديل وفاصل بين المتنازعين، فما بالك ولا توجد اليوم أسماء مطروحة تجمع بين طرفي النزاع، وما بالك أيضًا واسم قائد الجيش جوزاف عون غير بعيد عن مزاج اللجنة الخماسية، معربًا بالتالي عن اعتقاده بأن ما يجري حاليًا، هو أنّ اللجنة الخماسية تنتظر استنزاف اللبنانيين لكل الوسائل الدستورية والحوارية، لتطرح بعده جديًا ونتيجة انسداد الأفق اسم قائد الجيش كمرشح رئاسي يقبل به الجميع.