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الصادق: السبب الوحيد وراء خراب البلد هو مجلس النواب

منذ ساعتين
النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي

النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي

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شدد عضو كتلة تحالف التغيير النائب وضاح الصادق على أن سبب “مصائب” البلد هو مجلس النواب أولا وأخيرا، قائلا: “السبب الوحيد وراء خراب البلد منذ 20 عاما هو مجلس النواب لا الحكومات ولا الوزراء”.

ورأى الصادق في حديث لـLBCI، ألا نية بالأساس لإجراء الإنتخابات البلدية. ولفت الى أن التمديد للبلديات خلال جلسة أمس يعني أن هناك حوالى 400-500 بلدية ستكون منحلة أو غير فاعلة. ولفت الى أنه يقال إن تأجيل الإنتخابات البلدية سببه بلدية بيروت، مشيرا الى أنه ليس مقتنعاً بذلك.

واعتبر أن “ما يحصل في الجنوب مؤلم لجميع اللبنانيين ولكن هذا لا يعني أن نقتل بلدا بكامله”، قائلا: “من القوة أن تكون البلديات المحيطة موجودة كصور والنبطية وغيرهما لاستيعاب الناس” الذين نزحوا من القرى الحدودية.

وفي الملف الرئاسي، قال النائب وضاح الصادق: “نحن اليوم لا ننتخب رئيسا لأن الإيراني ومن خلفه “حزب الله” لا يرغبان بإنتخاب رئيس”.

ولفت الى أن الرئيس نبيه بري يريد انتخاب رئيس للجمهورية وهناك أسماء في باله يمكن أن تمرّ “ولكن حزب الله لا يريد رئيسا للبلد”.

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