الصادق: الموازنة بلا "رؤية".. ولا نملك في لبنان أيّ قرار

أبدى النائب وضاح الصادق تخوفًا كبيرًا من الحرب الإسرائيلية على لبنان، محذرًا من أن إسرائيل قد تقدم على الحرب في لبنان، لأنها ترى أن مصلحتها هي في استمرار الحرب، للقضاء على الخطر الذي يهدد وجودها في غزة والضفة الغربية ولبنان، مبديًا الأسف الكبير أننا لا نملك في لبنان أي قرار، لا نحن ولا الدولة ولا حزب الله، معتبرًا أن القرار موجود في إيران، التي تفاوض على هذا الأساس.

الصادق دعا اللبنانيين في تصريح لـ”الأنباء الكويتية” إلى أخذ العبر من التجارب السابقة والصعبة في لبنان، والتي أدت إلى الحروب والانقسامات الطائفية والمذهبية، وقال: “للأسف يريد البعض من القوى والأطراف السياسية، دائمًا تحريك الغرائز الطائفية والمناطقية، وغريزة المجموعة، لذلك علينا المواجهة من خلال التفكير بمصلحة البلد، وليس بمصالحنا الذاتية، فعندما يتعرض زعيم طائفة للخطر، يخرج بخطاب طائفي ليشد العصب الطائفي والمذهبي، هذا أمر نرفضه وغير مقبول على الاطلاق”.

وردًا على سؤال حول إقرار الموازنة، رأى الصادق أنها تتضمن بنودًا كارثية، حيث لا تشمل أي رؤية. وقال: “هي عبارة عن بعض الحسابات، فهم يريدون 3.2 مليار دولار، ينفق منهم 90% على القطاع العام والمصاريف التشغيلية للدولة، لذلك اتجهوا إلى الناس التي يمكن أن تدفع الضرائب للدولة، من مواطنين وشركات ومؤسسات وغيرها، نحن نرى أن أول دخولها كان سيئًا جدًا”.