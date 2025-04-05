الصادق: توقيف كريم سلام بداية جيدة لمسار المحاسبة

كتب النائب وضاح الصادق على منصة أكس، قائلا:” توقيف كريم سلام بداية جيدة لمسار المحاسبة الذي ينتظره اللبنانيون في ملف الفساد والرشاوى مقابل تسوية أوضاع شركات التأمين، كما هو الحال في مختلف ملفات الفساد في الإدارة. لكن الأهم من ذلك هو عدم السماح للضغوط السياسية أو الحمايات الطائفية بتغييب دور المسؤولين الذين تولّوا مواقع عليا وشاركوا أو غطّوا أي فساد. لن نسمح بحماية أي طرف، وسنواصل ملاحقة هذا الملف وغيره حتى النهاية.”

توقيف كريم سلام بداية جيدة لمسار المحاسبة الذي ينتظره اللبنانيون في ملف الفساد والرشاوى مقابل تسوية أوضاع شركات التأمين، كما هو الحال في مختلف ملفات الفساد في الإدارة. لكن الأهم من ذلك هو عدم السماح للضغوط السياسية أو الحمايات الطائفية بتغييب دور المسؤولين الذين تولّوا مواقع عليا… — Waddah Sadek – وضاح الصادق (@WaddahSadek) April 5, 2025