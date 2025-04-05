السبت 7 شوال 1446 ﻫ - 5 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصادق: توقيف كريم سلام بداية جيدة لمسار المحاسبة

منذ 12 ساعة
النائب وضاح الصادق

النائب وضاح الصادق

نداء الوطن
A A A
طباعة المقال

كتب النائب وضاح الصادق على منصة أكس، قائلا:” توقيف كريم سلام بداية جيدة لمسار المحاسبة الذي ينتظره اللبنانيون في ملف الفساد والرشاوى مقابل تسوية أوضاع شركات التأمين، كما هو الحال في مختلف ملفات الفساد في الإدارة. لكن الأهم من ذلك هو عدم السماح للضغوط السياسية أو الحمايات الطائفية بتغييب دور المسؤولين الذين تولّوا مواقع عليا وشاركوا أو غطّوا أي فساد. لن نسمح بحماية أي طرف، وسنواصل ملاحقة هذا الملف وغيره حتى النهاية.”

    المزيد من أخبار لبنان

    الانتخابات البلدية والاختيارية
    تعميم بشأن ترشيح السيّدات لعضوية المجالس البلديّة
    النزوح السوري من ريف حمص إلى شرقي لبنان
    الجيش اللبناني
    الجيش: توقيف 6 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية

    الأكثر قراءة

    ديفيد شينكر
    ديفيد شينكر يكشف ما ستقوله أورتاغوس... "وهناك مواجهة ستحصل"!
    سلاح "حزب الله"
    الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
    غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا
    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟