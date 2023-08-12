الصادق: حادثة الكحالة مشكلة وطن وهوية

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة “أكس”: حادثة الكحالة كان يمكن أن تحصل في أي منطقة أخرى من لبنان، إعطائها البعد الطائفي خطأً كبيرًا، هي مشكلة وطن وهوية. سنبقى مؤمنين بدستورنا ومؤسساتنا ونقاتل لنعيد قضائنا إلى الطريق الصحيح. المشكلة جذرية وتهدّد وطن بكامله، الشراكة مهدّدة وقد نصل إلى ما لا يحمد عقباه. أي انفجار سيصيبنا جميعًا وينهي لبنان الذي نعرفه ونريده.

لا حلّ سوى تحت سقف الدولة والدستور والقانون وعلى جميع مكونات الوطن التصرف على أساس أنّنا كلّنا شركاء ومواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لن يقبل أحد أن يكون مواطنًا من الدرجة ثانية، والإصرار على فرض هذا الواقع يؤدّي إلى صدام حتمي، وعندها على لبنان السلام”.