الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
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الصادق: حال المطار تزداد سوءاً على كافة الأصعدة

منذ دقيقة واحدة
وضاح الصادق

وضاح الصادق

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كتب النائب وضاح الصادق على منصة “اكس”: “تقدمت منذ شهرين باخبار موقع من ١٩ زميلا في المجلس امام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في موضوع تعريض ادارة الطيران المدني السلامة العامة لمخاطر جسيمة وشبهات فساد في مطار رفيق الحريري الدولي. الملفت هو احالة الاخبار الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لدراسته قبل تسجيله رسميا في سجلات النيابة العامة التمييزية بتدبير غير مفهوم لا سند قانوني له. والملفت اكثر ان هذه الدراسة لم تنته بعد ولم يسجل الاخبار رسميا حتى الان. كل ذلك وحالة المطار تزداد سوءا على الصعد كافة، وكأن شيئاً لم يكن. هذا نموذج عن كيفية ادارة الدولة والقضاء وكل المؤسسات.”

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