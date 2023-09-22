الصادق: "حفنة ممانعين" تُهاجم دول الخليج في توقيت مريب

اعتبر النائب وضاح الصادق على منصة “إكس”، أنّه “يبدو أنّهم لم يتعلّموا من المعركة التي خاضها محور الممانعة من خلال الإساءات البشعة والمتكررة إلى دول الخليج بدايةً من العام ٢٠١١، وهي التي تحتضن مئات آلاف من اللبنانيين يتجاوز عددهم ٨٠٠ ألف والذين يساهمون في الحفاظ على بعض من الكرامة للشعب اللبناني”.

الصادق أضاف: “اليوم تعود حفنة من السياسيين والإعلاميين التابعين للمحور عينه والذين لن يهدأ لهم بال حتى تدمير الوطن وإفقار شعبه، إلى تعريض أرزاق مغتربينا في الخليج إلى خطر، وإلى تعريض علاقات لبنان مع أشقّائه إلى المزيد من الاهتزاز، عبر استعادة نغمة التهجم والإساءة في توقيت مريب قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.

وختم قائلًا: “لبنان جزء أساسي من المجتمع العربي وسيبقى في صلب الوطن العربي مهما حاولوا”.

يبدو أنّهم لم يتعلّموا من المعركة التي خاضها #محور_الممانعة من خلال الإساءات البشعة والمتكررة إلى #دول_الخليج بدايةً من العام ٢٠١١، وهي التي تحتضن مئات آلاف من اللبنانيين يتجاوز عددهم ٨٠٠ الف والذين يساهمون في الحفاظ على بعض من الكرامة للشعب اللبناني.

اليوم تعود حفنة من… — Waddah Sadek – وضاح الصادق (@WaddahSadek) September 22, 2023