الصادق: حكومتنا لا تملك القرار فهو في قبضة مافيات

كتب النائب وضاح الصادق على منصة “اكس”:

“عندما كان الوفد الوزاري في قطر برئاسة رئيس الحكومة عرض أمير قطر مساعدة لبنان عارضاً بناء معامل طاقة متجددة تعيد الكهرباء خلال فترة وجيزة.

لم تأخذ الحكومة الأمر بجدية، في حينه، لكن القطريين أعادوا تأكيد استعدادهم إعادة التيار الكهربائي على مراحل، من خلال تصريح وزير الاقتصاد، و مرة أخرى لم تبد الحكومة اللبنانية أي تجاوب. الواضح أن حكومتنا لا تملك القرار، فهو في قبضة مافيات استفادت من سياسات الدعم، ومن حوالي 50 مليار دولار خلال عشر سنوات، ومن المولدات غير الشرعية، ومن بيع المياه والمازوت، لتغتني على حساب الشعب اللبناني في ظلّ غياب محاسبة مجلس نواب للحكومات المتقاعسة والمتآمرة، وفساد معظم القضاء”.

عندما كان الوفد الوزاري في قطر برئاسة رئيس الحكومة عرض أمير قطر مساعدة لبنان عارضاً بناء معامل طاقة متجددة تعيد الكهرباء خلال فترة وجيزة. لم تأخذ الحكومة الأمر بجدية، في حينه، لكن القطريين أعادوا تأكيد استعدادهم إعادة التيار الكهربائي على مراحل، من خلال تصريح وزير الاقتصاد، و مرة… — Waddah Sadek – وضاح الصادق (@WaddahSadek) May 29, 2024