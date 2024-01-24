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الصادق رداً على خليل: يا حج إذا انزعجت بهالسنتين بعدك ما شفت شي

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 24 - يناير - 2024 3:42 مساءً
النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي

النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي

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تعليقًا على ما حصل في جلسة مناقشة موازنة 2024، وبعدما حصل سجال حادّ داخل قاعة المجلس بعد اعتراض النائب ملحم خلف على التشريع بظلّ غياب رئيس للجمهورية، معتبراً ان المجلس هو هيئة ناخبة وعليه انتخاب رئيس الجمهورية وان هذه الجلسة هي جلسة “حكمية” تقتضي انتخاب رئيس.

فيما رد النائب علي حسن خليل على خلف قائلًا: “ان هذا المجلس ليس للمسرحيات” وموجّهًا الإتهامات الى نواب التغيير بوصفهم بالـ “مافيا”.

كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة “اكس”: “يتهمنا علي حسن خليل أننا مافيا وصرلو حاملنا سنتين. قمة الوقاحة ممن استفاد من أكياس المال من أهالي وادي أبو جميل خلال تسوية سوليدير، وممن كان العقل المدبر ومهندس كل الفساد في البلد، حتى أصبح يسافر في طائرات خاصة ويمتلك مئات ملايين الدولارات، وارتكب جرائم منظمة بحق الدولة والمودعين عند تولّيه وزارة المالية شريكاً لرياض سلامة. والطامة الكبرى أنه مطلوب من العدالة يحتمي بالغطاء السياسي.

العالم بأسره يعرف من هي المافيا في لبنان ومن نهبه، أما نحن فلنا الفخر جميعاً كنواب تغيير عندما تأتي مذمتنا من مافيا السياسة، ببساطة، يا حاج إذا انزعجت بهالسنتين نحنا باقيين وبعدك ما شفت شي. التغيير بدأ وآت لا محالة.”

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