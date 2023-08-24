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الصادق: رغم الضغوط يستمر الجيش بالتضحية

منذ 44 دقيقة
وضاح صادق

وضاح صادق

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كتب النائب وضاح الصادق على منصة “إكس”:

“لم يتجسد شعار شرف، تضحية، وفاء، في السابق كما يجسده الجيش اليوم في أدائه تحت وطأة الانهيار الذي نعاني منه، فبالرغم من التحديات المعنوية التي يتعرض لها في ظل سقوط الدولة، وبالرغم من الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها ضباطه وافراده، يستمر الجيش اللبناني بتقديم التضحية تلو التضحية، فانضم اليوم النقيب الطيار جوزف حنا والملازم اول الطيار ريشار صعب الى قافلة شهداء الواجب والوطن. أتوجه بخالص العزاء الى عائلات الشهيدين وقيادة الجيش وضباطه وعناصره وسائر اللبنانيين، متمنيا السلامة والشفاء للمعاون اول احمد صيدح، آملًا أن تُثمر هذه الشهادة وهذه التضحيات سيادة كاملة للجيش على كامل الارض اللبنانية، لا يشاركه بها أحد.”

 

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