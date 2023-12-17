الصادق لباسيل: غرورك وانفصامك أكبر من هكذا قرار

كتب النائب وضاح الصادق على منصة “أكس”، رداً على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قائلاً: “آخر من يتكلم بالدستور والقانون هو جبران باسيل، أهان الدستور والقانون في سبيل فساده ومحاصصته وعطّل الدولة مراراً وأعلن علناً تبعيته لمحور خارجي وتبنى سخافة تبعية معارضيه للخارج وهذا اسخف من ان يتم الرّد عليه. بلسانه أعلن أنه لن يمدد لقائد الجيش لأنه لم ينفذ تعليماته وليس بسبب التزامه القانون. نحن يهمنا شأن اللبنانيين ونأخذ قراراتنا بناءً على مصلحتهم خاصة وأنت ممن ساهم فسادك بإفقارهم وسرقت مع حلفائك والحاكم الذي طالبت بالتجديد له أموالهم وحرمتهم الكهرباء والماء بعد المال. أعطيتك يوماً نصيحة بالاختفاء عن الأنظار ربما ينسى الناس ما فعلت لكن غرورك وانفصامك أكبر من هكذا قرار”.







