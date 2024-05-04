الصادق: لكل لبناني الحق في معرفة مضمون الاتفاق مع الإتحاد الأوروبي حول النازحين

كتب النائب وضاح الصادق عبر “إكس”: “واجب على رئيس المجلس الدعوة فوراً إلى جلسة مناقشة عامة للاطلاع من الحكومة ورئيسها على تفاصيل الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين”.

وأضاف: “لكل لبناني الحق في معرفة مضمون هذا الإتفاق لأنه يؤثر مباشرة على حياته اليومية. أعود وأكرر أنه من غير المسموح أن يستمرّ المجلس النيابي في التخلي عن دوره في المساءلة بهذا الشكل، ولا عن واجبه في انتخاب رئيس للجمهورية، والذي، مع مرور كل يوم، يصبح سبب تعطيل انتخابه جلياً، المزيد من احكام السيطرة على القرار في البلد”.