الصادق: لهذه الأسباب وغيرها قدمنا الطعن في الموازنة

غرّد النائب وضاح الصادق عبر حسابه على “تويتر”: “في قطاعنا العام العديد من الموظفين الكفوئين ونظيفي الكف والذين نفقدهم بسبب حاجتهم لتحسين اوضاعهم، بينما يشوه هذا القطاع الآلاف من الذين يملكون غطاء سياسيا للسرقة وعدم الحضور مقابل ولائهم للسلطة على حساب اللبنانيين. ومن هنا تأتي الموازنة الأخيرة التي فُرضت من خلالها ضرائب جائرة على شريحة كبيرة من الموظفين اللبنانيين والشركات. لهذه الاسباب وغيرها قدمنا الطعن في الموازنة”.

وكان تقدّم 12 نائباً بطعنٍ بقانون موازنة عام 2022 أمام المجلس الدستوري، مطالبين بتعليق مفعوله إلى حين البتّ بالمراجعة، وفنّدوا المخالفات الدستورية التي يحويها القانون، لا سيما إقراره ونشره من دون قطع حساب ومن خارج المهل الدستورية، وبناءً على تقديرات غير صحيحة، ما يفاقم معاناة المواطنين ويمسّ برواتبهم، في وقتٍ تغيب عنه العدالة الضريبية والحماية الاجتماعية والتقديمات الصحية.