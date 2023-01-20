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الصادق: ما نطالب به ليس إلّا تطبيق الدستور

منذ ساعة واحدة
وضاح الصادق

وضاح الصادق

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أكّد النائب وضاح الصادق أنّ «هناك دعماً كبيراً لقرار الاعتصام في المجلس وما نطالب به ليس إلا تطبيق الدستور الذي ينص على إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة».

الصادق أضاف لـ«الشرق الأوسط» أنّ «الوضع السياسي المتأزم في لبنان كان بحاجة إلى مبادرة مختلفة، وما نعمل عليه اليوم هو التواصل مع الكتل لتأمين أوسع مشاركة وتأييد بحيث يبقى النواب على الأقل موجودين بشكل دائم في الهيئة العامة، وهذا ما لمسناه إثر الإعلان عن قرار الاعتصام، حيث جاء عدد من النواب وعبروا عن تأييدهم».

يشار إلى أنّ النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا اتّخذا أمس عقب جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، قرارًا بالبقاء في البرلمان.

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