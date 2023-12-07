الصادق: معظم المصارف ستذهب الى الإفلاس إذا أُقرّت هذه الموازنة

اعتبر النائب وضاح الصادق أنّ “لا أمن في بيروت والناس تعيش في ظل ذلّ غير مقبول، وللأسف لا نستطيع أن نجمع بعضنا كنواب بسبب خلافات”، لافتاً عبر mtv، الى أنّ “الـ1701 كذبة كبيرة والجيش لا يستطيع تطبيقه من دون دولة وبحسب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا دولة اليوم”.

وشدد الصادق على أنه “نحن بحاجة إلى أن نكون أقوى كمعارضة في المرحلة الحالية التي يمرّ بها البلد”، مضيفاً “لا أثق بأي شخص كان في الحكم في لبنان والطرف الآخر لا يعترف بنا كشركاء في الوطن”.

وتابع “لا يزال جهاد أزعور مرشحنا حتى اللحظة وواجب الحكومة إيجاد حلّ لموضوع قيادة الجيش وفق قانون الدفاع، وقد أصوّت في مجلس النواب للتمديد لقائد الجيش ولكن هذا لا يعني انتخابه لرئاسة الجمهورية”، مشيرا الى أنه “يحكى الكثير عن فساد في وزارة الاقتصاد وعلى الوزير أمين سلام أن يعرف ماذا يحصل داخل وزارته، و”النافعة” مصدر دخل، والموازنة المطروحة مسخ”.

وختم قائلا: “معظم المصارف ستذهب الى الافلاس إذا أُقرّت هذه الموازنة والمسؤولية المالية عند الحكومة والمصارف في ملف الودائع”.