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الصادق: ندرس بجدية حضور الجلسة التشريعية

منذ ساعة واحدة
وضاح الصادق

وضاح الصادق

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كتب النائب وضاح الصادق على منصة “إكس”: “أؤكد على موقفي الأساسي بأن مجلس النواب هو اليوم هيئة ناخبة وأرفض بشكل قاطع التعاطي مع الأمور كما لو كانت عادية في ظل شغور رئاسي. كنائب عن شعب يعاني بسبب الاهمال المقصود للسلطة، أرفض استغلال موقفنا من التشريع في غياب رئيس للجمهورية لمواصلة تدمير ما تبقى من البلد وإقرارا قوانين أساسية تحدد مصيره. الدستور وضع لخدمة الشعب وتنظيم حياته وبعد سنة من تجميد العمل المؤسساتي عمداً، هناك حاجات ماسة مثل الحفاظ على الأمن من خلال التمديد لقائد الجيش وصولاً إلى قوانين مفصلية لا يجب تركها بين أيدي من يحاول متابعة التخريب. من هذا المنطلق ندرس بجدية ودقة حضور الجلسة التشريعية يوم الخميس كوننا نضع مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار”.

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