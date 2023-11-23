الصادق: نرفض زجّ لبنان في حرب لا قدرة له على خوضها

شدد النائب وضاح الصادق على “ضرورة حماية لبنان من أتون الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي على غزة”، لافتًا إلى أن “القضية الفلسطينية قضية وطنية عربية تعني كل الطوائف إسلامية ومسيحية”، ومؤكدًا “ضرورة الدعم الكامل للمعركة التي يخوضها الفلسطينيون الذين يسطرون بدمائهم تاريخًا جديدًا”.

الصادق وخلال لقاء بيروتي جامع في مقر “ملتقى أمناء بيروت”، تناول فيه الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وشؤونًا بيروتية عامة، دعا إلى “ضرورة اتخاذ لبنان الاحتياطات كافة للدفاع عن نفسه في حال قرر العدو الإسرائيلي بدء حرب شاملة عليه”، رافضًا “في الوقت نفسه زج لبنان في حرب لا قدرة له على خوضها”. كما رفض “أي تصريحات تصدر عن مسؤولين غير لبنانيين لم تطلق دولهم رصاصة واحدة على إسرائيل وتهدد باستعمال لبنان لخوض حربهم”.

وقال: “إن قرار الحرب هو بيد الدولة اللبنانية حصرًا ولا أحد غيرها يملك هذا القرار، داخل لبنان أو خارجه، وهذا لا يتناقض مع تمسكنا بحقوق الشعب الفلسطيني والتضامن معه ودعمنا غير المشروط لقضية العرب المركزية، وإدانتنا لجرائم العدو”.

وعرض الصادق لواقع مدينة بيروت الانمائي والخدماتي، مشيرًا إلى أنّ “التعاون يتم في بعض المشاريع بين بعض نواب بيروت، وهناك مشاريع تنفذ في مناطق عدة خصوصًا في منطقة بيروت الثانية”.