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الصادق: هذا الأمر غير مقبول

منذ 36 دقيقة
وضاح الصادق

وضاح الصادق

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‏كتب النائب وضاح الصادق على منصة “اكس”: “من غير المقبول أن يظلم ١١٨ تلميذا ناجحا في امتحانات الدخول إلى الكلية الحربية من أجل كيديات سياسية وطائفية، ومن اجل المحاصصة الفاسدة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار الكامل على كل الصعد. مجلس الوزراء كالنعامة، يدفن رأسه في الرمل عند كل أزمة ويتجاهل المصلحة العامة للبنان واللبنانيين. حل هذه المشكلة يحتاج أولا إلى ضمير ثم إلى قرار، واليوم يفتقد المسؤولون في الدولة لكلاهما”.

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