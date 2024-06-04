الصادق: هذا الأمر غير مقبول

‏كتب النائب وضاح الصادق على منصة “اكس”: “من غير المقبول أن يظلم ١١٨ تلميذا ناجحا في امتحانات الدخول إلى الكلية الحربية من أجل كيديات سياسية وطائفية، ومن اجل المحاصصة الفاسدة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار الكامل على كل الصعد. مجلس الوزراء كالنعامة، يدفن رأسه في الرمل عند كل أزمة ويتجاهل المصلحة العامة للبنان واللبنانيين. حل هذه المشكلة يحتاج أولا إلى ضمير ثم إلى قرار، واليوم يفتقد المسؤولون في الدولة لكلاهما”.

من غير المقبول أن يظلم ١١٨ تلميذًا ناجحًا في امتحانات الدخول إلى #الكلية_الحربية من اجل كيديات سياسية وطائفية، ومن اجل المحاصصة الفاسدة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار الكامل على كافة الصعد. مجلس الوزراء كالنعامة، يدفن رأسه في الرمل عند كل أزمة ويتجاهل المصلحة العامة للبنان… — Waddah Sadek – وضاح الصادق (@WaddahSadek) June 4, 2024