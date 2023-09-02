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الصادق عن دعوة بري: لكلّ حادث حديث

منذ 55 دقيقة
وضاح الصادق

وضاح الصادق

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كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة “أكس”: “أسمع عن ‫الحوار منذ أشهر من الإعلام، لا نعرف شيئًا عن تفاصيله، ويقال أنّنا نعطّله. دون أن نتلقّى دعوة رسمية واحدة. من سيدير الحوار؟ من سيدعى إليه بوجود أكثر من ١٥ كتلة وأكثر من ٢٠ نائبًا مستقلًا؟ كيف ستتم دعوتهم؟ ما هو جدول أعماله؟ هل هو حوار على إسم الرئيس؟ أم مهماته؟ أم على الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة؟ عشرات الأسئلة بدون جواب”.

وأضاف الصادق: “الدعوة إلى حوار جدي تحتاج أن تكون واضحة، جدّية، مفصّلة ورسمية، لا مجرد كلام إعلامي من دون أي تفصيل.

وختم: “في النهاية أنا كنائب لم أتلق دعوة حتّى أردّ، سمعت بها في الإعلام، عندما أتلقّى دعوة مع آليّات واضحة، لكلّ حادث حديث”.

 

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