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الصايغ: أين نحن من صهرٍ عاث في الدولة فشلاً وتطرّفاً وفساداً

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 2:05 مساءً
النائب فيصل الصايغ

النائب فيصل الصايغ

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غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ على حسابه عبر تويتر قائلا: “أين نحن من رئيس للجمهورية يطرح حلولاً لمشاكل اللبنانيين ويقود عملية إصلاحٍ تنقذهم من حالتهم المزرية، بدل الشكوى من واقعٍ شارك في الوصول إليه ويساهم في تأزيمه؟ وأين نحن من صهرٍ عاث في الدولة فشلاً وتطرّفاً وفساداً وتهرّباً من تحمّل المسؤولية؟ حمى الله لبنان واللبنانيين من الحقيقة المرّة القائلة: فالج لا تعالج!”.

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