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الصايغ: اتفاقية الترسيم يجب ابرامها في مجلس النواب

منذ 16 دقيقة
سليم الصايغ

سليم الصايغ

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تتربع اتفاقية الترسيم على جميع التصريحات والمواقف السياسية هذا اليوم، في حين يلاحظ الجميع انها ستكون بمثابة خطوة جديدة لوضع لبنان كدولة تفطية، وتساعده بتحسين الأقتصاد وحلحلة الأزمات التي تلازمه منذ سنوات.

هذا وقد زار النائب سليم الصايغ البطريرك مار بطرس بشارة الراعي في بكركي، حيث تمّ التباحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية وملف الرئاسة.

ووفق بيان، شرح الصايغ الأبعاد القانونية والسياسية للترسيم، واعتبر أنّ “الاتفاقية هي بمثابة معاهدة دولية يجب ابرامها في مجلس النواب بعد المناقشة وإلّا أصبحت قابلة للطعن”.

أمّا في الملف الرئاسي فقد التمس الصايغ من البطريرك “تاكيداً واضحاً حول أولوية انتخاب رئيس الجمهورية من دون إبطاء قبل نهاية هذا الشهر من دون إضاعة الوقت في أيّ مناورات تأخيرية”.

واستبقى البطريرك الراعي الصايغ إلى مائدة الغداء.

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